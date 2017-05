Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 16. mája (TASR) - Vzdelávanie nepočujúcich detí sa od septembra upraví, budú sa učiť povinne bilingválne. Na vyšších stupňoch vzdelávania budú mať možnosť využívať zariadenie, ktoré konvertuje orálnu reč do písomnej formy a naopak. Umožní im to novela zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb z dielne poslancov SNS, ktorú dnes 139 hlasmi schválili členovia NR SR.Autori novely zdôrazňujú, že nepočujúce deti potrebujú osobitnú starostlivosť už od útleho veku v špeciálnych školách, v ktorých sa pri ich vzdelávaní využíva tzv. bilingválna metóda. Vo vzdelávacom procese to má podľa SNS znamenať, že je primárne využívaný slovenský posunkový jazyk, ktorý je prvotným komunikačným prostriedkom nepočujúcich detí, ichrečou.Podľa novely bude slovenský posunkový jazyk prirodzeným jazykom komunity nepočujúcich, tvorený špecifickými vizuálno-pohybovými prostriedkami, medzi ktoré patrí tvar rúk, ich pozícia a pohyb, mimika, pozícia a pohyb hlavy a hornej časti trupu. Jednotkou slovenského posunkového jazyka je posunok.V súčasnosti sa podľa SNS posunková reč nepovažuje za prvotný, nepočujúcim osobám vlastný komunikačný prostriedok.uviedli poslanci.Novela má podľa nich svoje opodstatnenie v tom, že vymedzuje skupinu 'nepočujúcich', ku ktorým by mala mať spoločnosť z titulu ich špecifickej formy a miery postihnutia aj osobitý, zodpovedajúci a primeraný prístup k spôsobu vzdelávania. Do zákona sa tak dostala veta, žePodľa SNS je tiež dôležité si uvedomiť, najmä pri zásadnej komunikácii s nepočujúcim, význam kvalitného, profesionálneho a precízneho tlmočenia v posunkovej reči, ako aj možnosť využitia vhodných zariadení umožňujúcich konvertovanie orálnej reči do písomnej formy.