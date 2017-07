Vzniká zákon pre ochranu a podporu obetí trestných činov

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. júla (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti predstavilo nové komplexné právne riešenie pre ochranu a podporu obetí trestných činov. Do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložilo návrh zákona, ktorý má zjednotiť pod jednu strechu úpravy roztrúsené vo viacerých právnych normách. Návrh zapracováva aj záväzky Slovenska vyplývajúce z európskej legislatívy.O návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov informovala médiá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).zdôraznila počas piatkovej (14.7.) tlačovej konferencie. Nový zákon podľa nej prináša inštitúty a právne riešenia, ktoré súčasná právna úprava nepozná.Ministerstvo navrhuje zaviesť do slovenskej legislatívy pojem 'obeť', ktorá dnes absentuje. Tiež pojem 'obzvlášť zraniteľná obeť', ktorou môžu byť maloletí, ženy a po predbežnom pripomienkovaní návrhu aj seniori nad 75 rokov. Podľa Žitňanskej ide o kategórie obetí, ktoré sú zraniteľné v tom, že si bez pomoci nevedia zabezpečiť svoje práva.priblížila ministerka. V prvom rade má mať každá obeť právo na informácie, tie by mali byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Obeť bude mať právo na poskytnutie odbornej pomoci, návrh pritom rozlišuje medzi odbornou a špecializovanou pomocou. Medzi práva obetí patrí aj právo na právnu pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou a právo na finančné odškodnenie.Ministerstvo vychádza z konceptu, že služby pre obete by mali byť poskytované pod jednou strechou. Podľa návrhu by malo akreditovať organizácie, ktoré ich budú poskytovať. Akreditáciou chce rezort zaručiť istú kvalitu ich činnosti. Dodržiavanie podmienok bude podliehať kontrole.ozrejmila Žitňanská. Akreditované inštitúcie nebude rezort financovať priamo, bude hradiť nimi poskytované služby cez mechanizmus podobný dotačnému. Informácie o poskytnutej finančnej podpore zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Verejný má byť aj novozavedený register akreditovaných subjektov.Návrh zákona rieši aj problematiku odškodňovania násilných trestných činov, pričom preberá v súčasnosti platnú právnu úpravu, reaguje však aj na požiadavky z praxe. Pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody v trestnom konaní chce rezort docieliť stav, že ak sa v trestnom konaní zisťuje výška škody, súd bude musieť v tomto konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na náhradu škody a nebude môcť odkázať na civilné konanie.vysvetlila k tomu ministerka.doplnila.