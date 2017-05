WADA oznámila, že Isinbajevová skončí na čele ruského antidopingu

Na archívnej snímke ruská atlétka Jelena Isinbajevová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 19. mája (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) oznámila dve novinky, ktoré by mohli pomôcť v jej snahe urýchliť koniec ruského dopingového škandálu.Rada organizácie presadila návrh zrýchliť zmeny pravidiel, tie jej umožnia potrestať olympijské výbory, ktoré nespĺňajú pravidlá a podmienky. To by mohlo zabrániť situácii z minulého roka, keď Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nerešpektoval odporúčanie WADA, aby zakázal Rusku štart na OH v Riu de Janeiro.Predstavitelia WADA zároveň oznámili, že bývalá skokanka o žrdi Jelena Isinbajevová skončí na poste riaditeľky Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) do konca mesiaca. Dvojnásobná olympijská šampiónka a svetová rekordérka zasadla do funkcie vlani v decembri.povedal pre agentúru AP riaditeľ Inštitútu národných antidopingových organizácií Joseph de Pencier.WADA i Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) jej menovanie do funkcie nazvali "provokáciou", keďže Isinbajevová dlhodobo kritizovala vyšetrovanie svojich krajanov a označila ho za protiruské sprisahanie.