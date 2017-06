Webster z Toronta sa stal najmladším generálnym manažérom v NBA

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 29. júna (TASR) - Najmladším generálnym manažérom v dejinách zámorskej NBA sa stal 32-ročný Bobby Webster, ktorého do tejto pozície vymenovalo vedenie Toronta Raptors. Na poste vymenil Jeffa Weltmana, ktorý Toronto opustil v máji a stal sa prezidentom Orlanda Magic.Webster prišiel do Toronta v roku 2013 a o tri roky neskôr sa stal asistentom GM. Jeho prvou úlohou v novej pozícii bude urobiť rozhodnutie, akú zmluvu ponúknuť hviezdnemu Kyleovi Lowrymu, aby ho udržal v tíme. Raptors v uplynulej sezóne dokázali opäť zaznamenať najmenej 50 výhier v základnej časti a štvrtýkrát v rade postúpili do play off. Informovala agentúra AP.