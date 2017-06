WHO dostáva ´časté´ správy o chemických útokoch v Iraku

Na archívnej snímke experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 25. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dostáva časté správy o údajných chemických útokoch v Iraku, najmä z mesta Mósul na severe krajiny. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia hovorcu WHO.povedal hovorca WHO Tarik Jasarevic.Od marca tohto roka WHO znova dostávasprávy o podobných útokoch, najmä z mesta Mósul, dodal hovorca bez toho, aby zodpovednosť pripísal extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) alebo inej strane konfliktu.Správy o jednom chemickom útoku v Mósule sa objavili začiatkom marca, podľa dnešnej správy nemeckých novín Welt, odvolávajúcej sa na londýnsky inštitút IHS Conflict Monitor, však militanti IS údajne použili takéto zbrane od roku 2014 v Iraku a Sýrii až 71-krát.Iracké jednotky za podpory spojencov uskutočňujú od vlaňajšieho októbra operáciu zameranú na opätovné dobytie Mósulu z rúk IS. Džihádisti v tejto svojej hlavnej irackej bašte kontrolujú už len poslednú štvrť, Staré mesto.