WHO rokuje o vstupe svojich expertov do sýrskeho mesta Dúmá

Na archívnej snímke trosky na ulici po údajnom chemickom útoku v sýrskom meste Dúmá neďaleko Damasku 16. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 17. apríla (TASR) - Zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) majú v úmysle navštíviť sýrske mesto Dúmá, aby tam posúdili stav verejného zdravotníctva. V súčasnosti WHO pracuje so sýrskymi orgánmi na získaní prístupu do mesta, uviedol pre agentúru TASS hovorca WHO Tariq Yazarevich.Spresnil, že úlohou misie WHO nie je a ani nemôže byť zisťovanie, či v meste Dúmá boli použité chemické zbrane. Poukázal na to, že WHO má inú náplň misie ako Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorej inšpekčný tím sa snaží dostať do mesta Dúmá a preveriť tvrdenia o chemickom útoku to 7. apríla.Yazarevich pre TASS reagoval na vyhlásenie ruského vyslanca v ženevskom sídle OSN Gennadija Gatilova, ktorý uviedol, žeInformáciu o tom, že 7. apríla bolo mesto Dúmá vystavené útoku chemickými zbraňami, zverejnil rad sýrskych proopozičných a západných médií, ako aj mimovládne organizácie vrátane sýrskych záchranárov z Bielych prílb.Reakciou na tieto podozrenia boli počas víkendu vzdušné údery Spojených štátov, Británie a Francúzska, ktorých terčom sa stali - ako napísal TASS - objekty vojenskej a civilnej infraštruktúry.Agentúra TASS uviedla, že predstavitelia ruského Centra pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii urobili 9. apríla obhliadku mesta Dúmá, aleTASS vo svojej správe píše, že experti OPCW, ktorí pricestovali do Damasku s cieľom prešetriť domnelý chemický útok v oblasti východná Ghúta, majú v pláne vydať sa do lokality Dúmá v stredu.