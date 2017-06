Yoko Ono je už oficiálne spoluautorkou piesne Imagine Johna Lennona

Yoko Ono Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 16. júna (TASR) - Vdovu po Johnovi Lennovi viac ako 15 rokov po jeho úmrtí aj oficiálne uznali za spoluautorku megahitu bývalého člena skupiny Beatles - Imagine.Stalo sa tak na výročnom zasadaní National Music Publishers Association (NMPA), a to v stredu miestneho času v New Yorku, kde oznámili, že medzičasom 84-ročná Yoko Ono je autorkou práv songu vydaného po prvý raz v roku 1971.Šéf NMPA David Israelite uviedol, že je pre neho veľkou cťou oznámiť toto uznanie Yoko Ono. Pri tejto príležitosti premietli aj archívny videozáznam, na ktorom John Lennon zdôrazňuje aktívnu účasť manželky na vzniku piesne Imagine. Podľa jeho slov Yoko Ono chýbala v evidencii ako spoluautorka od roku 1971, pretože v tom čase bol, ako priznal, trochu egoistickejší a priveľký mačo a o manželkinej úlohe sa nezmienil.Na slávnosti, na ktorú Yoko Ono prišla v spoločnosti syna Seana Ono Lennona, aby si prevzala ocenenie pre Imagine ako Pieseň storočia, oznámil novinku o jej spoluautorstve nečakane šéf NMPA.Spomínanú pieseň si prítomní vypočuli pri tejto príležitosti v interpretácii žijúcej legendy Patti Smithovej a jej dcéry Jesse.