Z bratislavského letiska pribudne v roku 2018 šesť nových liniek

Ilustračné foto.

Bratislava 3. januára (TASR) - Z bratislavského Letiska Milana R. Štefánika pribudne pre cestujúcich v roku 2018 šesť nových pravidelných leteckých liniek a jedna nová charterová linka.Novou pravidelnou linkou budú podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej lety do gruzínskeho Tbilisi. Linku bude prevádzkovať od 27. marca spoločnosť Georgian Airways dvakrát do týždňa, vždy v utorok a v piatok.Pribudne aj nová linka z Bratislavy do Londýna. Spoločnosť Wiz Air totiž spustí od 25. marca nové lety do Londýna-Lutonu sedemkrát týždenne.priblížila Ševčíková.Letecká spoločnosť Ryanair pritom spustí v tomto roku z Bratislavy štyri nové pravidelné linky, a to do Burgasu v Bulharsku, na Maltu, Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku.doplnila Ševčíková.V porovnaní s minuloročným letom bude pritom podľa jej slov novou aj linka do Bologne v Taliansku, kam dopravca spustil lety koncom októbra 2017.V rámci charterových letov pritom počas leta pribudne z Bratislavy aj linka do Catanie na Sicílii. Novú pravidelnú charterovú linku spustí spoločnosť Smartwings.Ševčíková zároveň upozorňuje, že od 15. januára tohto roku mení letecká spoločnosť Ryanair prepravné podmienky pre batožinu. Príručná batožina tak bude po novom prepravená v podpalubí, cestujúci ju však odovzdajú až pri nástupe do lietadla, a preto s ňou prejdú aj cez bezpečnostnú kontrolu.upozornila hovorkyňa.Len cestujúci, ktorí si kúpili prioritný nástup (tzv. Priority Boarding) si tak budú môcť na palubu lietadla vziať dva kusy príručnej batožiny. Všetci ostatní cestujúci, ktorí si nekúpili prioritný nástup, si budú môcť na palubu vziať len jeden kus malej príručnej batožiny s rozmermi 35 x 20 x 20 cm. Čiže kabelku, tašku, notebook alebo igelitku.Druhý kus príručnej batožiny, teda väčší kufor na kolieskach s rozmermi 55 x 40 x 20 cm alebo väčšia cestovná taška či batoh, bude označený pri nástupnej bráne a pri nástupe do lietadla ho cestujúci odovzdá a umiestni sa do podpalubia lietadla.