Z Chrámovej hory v Jeruzaleme odstraňujú rámové detektory kovov

Pohľad na mostík pre chodcov vedúci k Chrámovej hore v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 25. júla (TASR) - Izraelský bezpečnostný kabinet v noci nadnes oznámil, že rozhodol o odstránení rámových detektorov kovov zo vstupov na Chrámovú horu v Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AP.Spomínané bezpečnostné opatrenie, ktoré vyvolalo protesty palestínskych Arabov v Jeruzaleme a na západnom brehu Jordánu, zaviedol Izrael po útoku trojice Palestínčanov na príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek zo 14. júla.citoval z vyhlásenia bezpečnostného kabinetu denník Haarec.S odstraňovaním detektorov sa začalo ešte počas noci. Podľa agentúry AP bol demontovaný najmenej jeden detektor umiestnený neďaleko Levej brány, ktorá je jedným zo vstupov do jeruzalemského Starého mesta. Do oblasti sa navyše presunuli nákladné autá, buldozéry a ďalšia technika.Vláda nekonkretizovala, čo detektory nahradí. Podľa izraelských médií by boli alternatívou kamery s vysokým rozlíšením schopné detekovať ukryté objekty.Agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov uviedla, že komunálni pracovníci začali v Starom meste inštalovať kovové stĺpy určené zrejme pre monitorovacie kamery.Nemenovaný vládny predstaviteľ, ktorý sa na približne štvorhodinovom zasadaní kabinetu zúčastnil, podľa Haarecu poznamenal, že okrem detektorov kovov budú odstránené aj niektoré kamery, ktoré boli na posvätnom mieste v uplynulých dňoch nainštalované.Ako dodal, bezpečnostný kabinet pridelil izraelskej polícii a ministerstvu pre verejnú bezpečnosť 100 miliónov šekelov (24 miliónov eur) na prípravu a realizáciu nového bezpečnostného systému.Do realizácie plánu ochrany Chrámovej hory mieni vláda početne posilniť ozbrojené sily v tejto oblasti.Situáciou okolo Chrámovej hory v Jeruzaleme sa v noci nadnes na žiadosť Švédska, Francúzska a Egypta mimoriadne zaoberala v New Yorku aj Bezpečnostná rada OSN. Osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov vyzval na urýchlené nájdenie riešenia do piatku, inak hrozí v súvislosti s modlitbami moslimov ďalšia eskalácia konfliktu. Mladenov varoval, že spor týkajúci sa Chrámovej hory by mohol mať neblahý dopadBezpečnostná rada OSN sa dnes zíde na pravidelnom štvrťročné zasadnutí o situácii na Blízkom východe.