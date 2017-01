Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 11. januára (TASR) - Z Číny vlani odišiel do zahraničia rekordný objem investícií, takmer 200 miliárd USD (189,27 miliardy eur). Vyplýva to z najnovšej štúdie prieskumných spoločností Rhodium Group a Mercator Institute.Podľa tohto dokumentu najobľúbenejšou "destináciou" čínskych investorov bola vlani Európska únia (EÚ). Výsledkom je však veľká nerovnováha. Čínski investori totiž minulý rok vynaložili na akvizície v EÚ štyrikrát viac peňazí ako európski v Číne.Konkrétnejšie, podľa odhadu Rhodium Group a Mercator Institute priame čínske investície v EÚ vlani vzrástli o 76 % na 35,1 miliardy eur, zatiaľ čo opačným smerom, teda z EÚ do Číny, odišli investície vo výške 7,7 miliardy eur.Nárast priamych čínskych investícií v EÚ bol podľa štúdie vlani taký dramatický, že čínske vedenie muselo šliapnuť na brzdu. Vláda v Pekingu už podnikla príslušné kroky a sprísnila kontrolu, aby zabránila nelegálnym transakciám.Autori štúdie pripisujú váhavý prístup európskych firiem k investíciám v Číne spomaľovaniu ázijskej ekonomiky a tiež prekážkam, ktoré im bránia v prístupe na tamojší trh.A zároveň európski politici aj podnikatelia s nedôverou sledujú nárast čínskych investícií na starom kontinente. Jediný spôsob, ako to zmeniť, je podľa štúdie skutočný pokrok pri zavádzaní reforiem v Číne, ktoré by posilnili úlohu trhu a uľahčili zahraničným firmám vstup na čínsky trh.