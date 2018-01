Z Dóžovho paláca v Benátkach odcudzili šperky za tisíce eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Benátky 3. januára (TASR) - Šperky v hodnote tisícok eur odcudzili v stredu ráno z Dóžovho paláca v Benátkach. Ukradnuté klenoty boli súčasťou expozície s názvom Treasures of the Mughals and Maharajas (Poklady mogulov a maharadžov), na ktorej bolo vystavených zhruba 270 indických šperkov a drahokamov z 16.-20. storočia a ktorá sa mala v stredu skončiť.Polícia sa teraz podľa spravodajského portálu thelocal.it snaží vypátrať, ako ku krádeži došlo. Podľa prvotných správ sa lupičom podarilo vlámať do vitríny, v ktorej boli šperky vystavené, pričom následne aj s lupom ušli tak, že sa zamiešali do davu návštevníkov paláca. Medzi odcudzenými klenotmi bola aj brošňa a náušnice v hodnote okolo 30.000 eur.uviedol policajný komisár Vito Gagliardi, podľa ktorého je teraz dôležité zistiť, kde presne nastala chyba. Dodal, že vitrínu zlodeji otvorili tak, že vyzerala ako. Samotný alarm podľa jeho slov buď vôbec nefungoval, alebo sa spustil prineskoro.