Z filmovej Niny mal byť pôvodne Erik

Na snímke zľava herečka Bibiana Nováková a herec Robo Roth počas tlačovej konferencie k filmu Nina v Bratislave 19. septembra 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 19. septembra (TASR) - Druhý celovečerný film režiséra Juraja Lehotského Nina, ktorý pred pár dňami uviedol v americkej premiére MFF Toronto a na Slovensku piešťanský festival Cinematik, predstavili dnes tvorcovia a herci v Bratislave.Režisér Lehotský a scenárista Marek Leščák nakrútili citlivý ponor do detského myslenia, konfrontovaný so svetom dospelých, v momentoch, keď rodina zažíva "malú smrť" a dieťa sa stáva rukojemníkom v zložitých vzťahoch rodičov.uviedol dnes na tlačovej konferencii Lehotský s tým, že túžil vytvoriť film na túto tému z pohľadu dieťaťa.Ďalej prezradil, že pôvodne mali tvorcovia nakrúcať o chlapcovi Erikovi. Napokon sa však hlavnou postavou stala bojovníčka a plavkyňa Nina. Komplikovanú rolu hlavnej hrdinky hrá Bibiana Nováková, ktorú režisér objavil na kastingu.konštatoval Lehotský.Nina je 12-ročné dievča, ktorého svet sa otriasa v základoch. Otec a mama sa rozvádzajú, no tvrdia, že napriek ich rozchodu chcú pre ňu len to najlepšie. Ale zahltení nezhodami akoby mysleli len na seba. Nina žije medzi ich hádkami, oboch má rada, ale nerozumie im, cíti sa opustená a oklamaná. Jedinou istotou v jej svete je plávanie - dáva jej pocit pokoja a nahrádza všetko, čo jej doma chýba. Keď však konflikty rodičov ohrozia jej účasť na plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre radikálny krok.Na postavu Niny sa Bibiana Nováková podľa vlastných slov veľmi nepripravovala, ani sa do nej nevžívala.podčiarkla dnes už 13-ročná dievčina, ktorá si myslí, že jej prvý film je určený najmä egoistickým rodičom:povedala pre TASR Nováková.Bibiana sa pri natáčaní snímky naučila plávať a filmu obetovala aj svoje bohaté dlhé vlasy:Filmových rodičov stvárnili herec Robert Roth a režisérka a choreografka Petra Fornayová.uviedla Fornayová a vysvetlila, prečo je podľa nej Nina dôležitý film:Príbeh o dieťati, ktoré sa stáva rukojemníkom v zložitých vzťahoch rodičov, odštartuje svoju púť k slovenským divákom 21. septembra. Ako informovala producentka Katarína Tomková, film, ktorý má medzinárodného sales agenta - francúzsku spoločnosť Alpha Violet, čaká najbližšie uvedenie na medzinárodných festivaloch vo Varšave a v Cottbuse.