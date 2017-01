Z fondov EÚ sa podporila tvorba 2530 pracovných miest

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 10. januára (TASR) - V rámci troch výziev eurofondov zameraných na zintenzívnenie zamestnávania mladých nezamestnaných ľudí vo veku do 29 rokov sa zrealizovalo 524 projektov s poskytnutím nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 215,11 milióna eur. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v záverečnej správe, ktorú by v stredu (11. 1.) mala prerokovať a zobrať na vedomie vláda.spresnil v správe rezort hospodárstva.Vláda SR svojím uznesením z 16. mája 2012 odsúhlasila návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov (OP) Národného strategického referenčného rámca (NSRR) na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov v intenciách iniciatívy Európskej komisie (EK), ktorej cieľom je stimulovať uvedené cieľové skupiny prostredníctvom prostriedkov zo štrukturálnych fondov.V zmysle uvedeného uznesenia prišlo podľa MH SR v podmienkach SR k dodatočnému navýšeniu alokácie tých OP NSRR, ktoré preukázali najvyššiu mieru absorpcie prostriedkov a zároveň najvyšší potenciál z hľadiska napĺňania cieľov iniciatívy EK. Súčasťou predmetnej realokácie sa stal, po vykonaní analýzy zamerania, stavu a posúdenia jednotlivých OP, aj Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého pôvodná alokácia bola navýšená o dodatočných 225 miliónov eur.