Z Mjanmarska utiekli do Bangladéša ďalšie tisíce Rohingov

Moslimskí Rohingovia, ktorí smerujú do Bangladéša do utečeneckého tábora. Bangladéš. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cox's Bazar 17. októbra (TASR) - Ďalšie tisíce rohinských moslimov utiekli z Mjanmarska do susedného Bangladéša, kde ich je už vyše pol milióna. Žijú tam v zanedbaných a preplnených táboroch, informovala dnes agentúra AP.Podľa svedkov sa začala nová vlna utečencov presúvať cez hranice počas víkendu. Fotograf AP videl dnes ráno tisíce utečencov pri jednom z hraničných priechodov. Niektorí z nich uviedli, že ich zastavili bangladéšski pohraničníci a strávili tak noc v bahnitých ryžových poliach.Podľa niektorých zdrojov prišlo od nedele do Bangladéša zhruba 20.000 ľudí. Hranicu na niekoľkých miestach prekonali pešo alebo v člnoch.Podľa OSN utieklo pred násilnosťami z Jakchainského štátu na západe Mjanmarska do Bangladéša od konca augusta približne 537.000 Rohingov.Hromadný útek moslimských Rohingov nastal po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne podnikla protiútok. Vzájomné zrážky si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z používania brutality.