Z Turecka prišlo do Grécka od začiatku apríla takmer 2000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 19. apríla (TASR) - Občania Sýrie a Afganistanu tvoria väčšinu z takmer 2000 migrantov, ktorí od začiatku apríla za pomoci prevádzačov prešli cez turecko-grécku pohraničnú rieku Evros (Marica) do Grécka.Iba vo štvrtok predpoludním sa do Grécka dostalo takto viac ako 150 utečencov, informovali grécke médiá. Podľa policajných zdrojov sú však medzi utečencami aj viacerí občania Turecka.V meste Solún už v súvislosti s najnovšou vlnou utečencov uviedli do pohotovosti príslušné úrady, potvrdil druhý muž miestnej radnice Petros Lekakis pre grécky rozhlas.Už v marci grécke úrady vyčíslili počet takto prichádzajúcich z Turecka na viac ako 1650 ľudí. Pred rokom ich v treťom mesiaci 2017 narátali iba 262.Najvyšší grécky správny súd v stredu rozhodol, že noví žiadatelia o azyl nebudú môcť byť zadržiavaní na stredomorských ostrovoch krajiny. Obmedzenie ich pohybu nemožno zdôvodniť podľa názoru súdu ani verejným záujmom, ani prisťahovaleckou politikou. Toto rozhodnutie sa však nebude týkať migrantov, ktorí sú už na ostrovoch.