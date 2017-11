Za 60 rokov zhromaždilo Múzeum TANAP vyše 60.000 exponátov

Na snímke panoráma Vysokých Tatier pri Poprade, archívna snímka archívna snímka Foto: TASR - Branislav Račko

Tatranská Lomnica 1. novembra (TASR) – Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici oslavuje 60. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa tam v utorok (31.10.) uskutočnila konferencia s názvom Minulosť a budúcnosť regionálnych múzeí. Hoci bola venovaná regionálnym múzeám na Slovensku a ich nenahraditeľnej úlohe pri záchrane kultúrneho a prírodného dedičstva, pozornosť sa sústredila predovšetkým na jubilanta.uviedol pri tejto príležitosti riaditeľ Štátnych lesov (ŠL) TANAP Peter Líška.Múzeum TANAP v Tatranskej Lomnici bolo založené 1. apríla 1957 ako jedna z organizačných zložiek vtedajšej Správy TANAP. Jeho prvým sídlom bolo Podtatranské múzeum v Poprade, začiatkom roka 1959 sa presťahovalo do Tatranskej Lomnice, do Vily Széchenyi, kde koncom leta verejnosti sprístupnili prvú stálu expozíciu s historickou, prírodovednou a národopisnou tematikou. Iniciátorom myšlienky jeho založenia bol historik Ivan Bohuš st. Spolu s ním boli prvými pracovníkmi výtvarníčka a dokumentátorka Božena Mrhová a botanička Libuše Paclová. Neskôr k nim pribudol etnograf Ján Olejník.doplnil Líška s tým, že za šesť desaťročí svojej existencie múzeum zhromaždilo vo svojich depozitároch viac ako 60.000 zbierkových predmetov, či už botanických, zoologických, historických, etnografických, geologických alebo paleontologických. Ak k nim prirátame archívne dokumenty, fotonegatívy a historické knihy, tak celkovo je vo fondoch múzea približne 140.000 predmetov. V samotnej expozícii je v súčasnosti vystavených viac ako 1500 exponátov rozdelených do prírodovednej, historickej a etnografickej časti.upozornil Líška. Múzeum TANAP je otvorené celoročne, s výnimkou vianočných a novoročných sviatkov a obdobia pravidelnej každoročnej rekonštrukcie a modernizácie expozície. Tento rok v rámci nej pribudol nielen medvedí brloh, ale i jaskynný systém, ktorý návštevníkom priblíži podzemnú biotu. Muzeálne expozície si v súčasnosti ročne pozrie okolo 40.000 ľudí.