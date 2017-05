Za nedodržanie nových pravidiel EÚ ohľadom roamingu hrozí pokuta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. mája (TASR) - Nové pravidlá, ktoré upravujú roaming v EÚ, nadobudnú platnosť 15. júna.Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla Nathalie Vandystadt z Európskej komisie (EK).V súčasnosti sa podľa nej analyzujú ponuky, ktoré sa predkladajú v súvislosti s novými pravidlami pre roaming. Komisia je v kontakte s národným regulačným orgánom, ako aj s príslušnými operátormi.upozornila Vandystadt.Hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro uviedol, že operátor by za porušenie mohol dostať i sankciu.konštatoval.Zákazníci, ktorým by hrozili nepriaznivé zmeny zmluvy alebo zvýšenie poplatkov, by mali informovať slovenský regulačný orgán a majú právo na odstúpenie od zmluvy bez sankcií.Jana Cappello, vedúca politického a tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (ZEK) zdôraznila, že neexistuje žiadna právna medzera, ktorá by umožňovala považovať domáci balíček dát za darček alebo bonusový doplnok, s ktorým by sa nerátalo pre používanie v zahraničí, teda v rámci EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.uviedla.Pre TASR ďalej spresnila, že v prípade, že má zákazník predplatený balíček na určitý počet SMS správ, minút či gigabytov (GB) za mesiac, takýto istý balíček sa bude uplatňovať aj za roaming. Len v prípade dát to môže byť o niečo menej.vysvetlila.Aj na balíček s neobmedzenými dátami sa v rámci roamingu bude vzťahovať strop, ktorý ak zákazník prekročí, bude spoplatnený.uzavrela.EÚ od roku 2007 znížila poplatky za hovory v roamingu o viac ako 90 percent, od roku 2012 za dátový prenos v roamingu o 96 percent. Medzi rokmi 2008 a 2015 sa objem dátového roamingu zvýšil viac než stonásobne. Európska komisia odmieta tvrdenie, že operátori nebudú schopní zaplatiť náklady na poskytovanie roamingových služieb zákazníkom.dodala Nathalie Vandystadt.