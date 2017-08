Za panovania Márie Terézie si nikto nedovolil nerešpektovať nariadenia

Palác Schönbrunn vo Viedni, kde žila rodina Habsburgovcov Foto: Monika Kohanová/TASR Foto: Monika Kohanová/TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Reformy, s ktorými prišla Mária Terézia, zasahovali do mnohých oblastí spoločenského života, do kompetencie cirkvi alebo šľachtických stolíc. Ak chcel viedenský dvor potrebné reformy presadiť, v prvom rade potreboval posilniť autoritu štátnej moci. Pre TASR to uviedla historička Ingrid Kušniráková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.Na začiatku panovania Márie Terézie sa museli nariadenia štátnej moci publikovať niekoľkokrát, kým ich samosprávy a predstavitelia cirkvi rešpektovali.priblížila historička.Štátna moc nemala žiadne relevantné informácie o ľudských či materiálnych zdrojoch krajiny. Dvor preto nariadil vykonať množstvo súpisov či už charitatívnych inštitúcií, škôl, zdravotníckych pracovníkov, cirkevných benefícií, mestského a poddanského obyvateľstva.dodala. Autorita štátnej moci počas panovania Márie Terézie natoľko vzrástla, že od 60. rokov 18. storočia si jej nariadenia už nikto nedovolil nerešpektovať.