Za slušné Slovensko demonštrovali tisíce ľudí, vláda dostala päťku

Na snímke farmári na pódiu počas pochodu Za slušné Slovensko na Námestí SNP v Bratislave 22. júna 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Ľudia na Slovensku dokázali, že im to nie je jedno, dokázali, že sa neboja zastrašovania a vyhrážania a zo Slovenska chcú slušnú krajinu. Tieto slová zneli z pódia na bratislavskom Námestí SNP, kde sa uskutočnila v poradí ôsma demonštrácia Za slušné Slovensko. Súčasnej vláde krátko pred odovzdávaním vysvedčení vystavili nespokojní ľudia nedostatočnú.Tisícky ľudí vyšli do ulíc hlavného mesta štyri mesiace po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pochod začal pred Úradom vlády SR, demonštranti sa odtiaľ pokojne v sprievode polície presunuli na Námestie SNP. Medzi demonštrantmi sa objavili transparenty akoodkázali z pódia organizátori protestu Karolína Farská a Juraj Šeliga.Formou listu sa demonštrantom prihovorila aj sestra zavraždeného novinára Jána Kuciaka Mária, ktorý prečítala herečka Petra Polnišová.uviedla.Na pódium opäť prišli známi herci, za ktorých sa prihovoril Martin Huba.odkázal.Demonštrantov prišli podporiť aj protestujúci farmári, priamo na Námestí SNP zaparkovali tri traktory. V emotívnych prejavoch vyjadrovali nespokojnosť so svojou situáciou a s nečinnosťou vlády. Na druhej strane ďakovali Bratislavčanom, ako ich v meste prijali, a ako sa o nich počas protestu na Tyršovom nábreží starali.Organizátori už skôr uviedli, že napriek štyrom mesiacom od spomínanej vraždy do dnešného dňa nie je známe meno vraha ani objednávateľov.napísali.Práve v piatok zároveň uplynuli aj tri mesiace od vymenovania vlády Petra Pellegriniho.uviedli organizátori.Podľa nich každý deň vyplávajú na povrch nové kauzy.apelovali.Nepáči sa im tiež, že dodnes nevideli žiadnu pomoc farmárom, ktorých stále obťažujú organizované mafiánske skupiny.tvrdia. Politikom pred letnými prázdninami chceli preto povedať, že nikam neodchádzajú a budú bojovať o slušné a spravodlivé Slovensko.