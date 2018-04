Za slušné Slovensko: Ministrom vnútra by nemal byť nominant Smeru-SD

Na snímke uprostred zľava zástupcovia z iniciatívy Za slušné Slovensko Peter Nagy, Karolína Farská, Juraj Šeliga počas tlačovej konferencie iniciatívy Za slušné Slovensko na tému: Iniciatíva Za slušné Slovensko a otázka ministerstva vnútra SR. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 23. apríla (TASR) – Ministerstvo vnútra by nemalo byť pod kontrolou vládnej strany Smer-SD. Pred sídlom Úradu vlády SR na to v pondelok apelovali organizátori celoslovenských protestov Za slušné Slovensko. Rezort by mal podľa nich viesť nezávislý človek, ktorý nie je nominantom Smeru-SD, ani nie je s touto stranou prepojený, inak sa nepodarí obnoviť dôveru ľudí v štátnu moc po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Tlačovú konferenciu občianska platforma zvolala po tom, ako sa jej nepodarilo stretnúť s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD). O prijatie požiadali minulý utorok (17.4.) po rezignácii ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) a po tom, ako premiér Pellegrini oznámil, že policajný prezident Tibor Gašpar ku koncu mája skončí vo funkcii. Z Úradu vlády SR prišla odpoveď, že premiér sa môže s nimi stretnúť najskôr 10. mája, priblížila organizátorka protestov Karolína Farská.To je podľa Farskej prineskorý termín vzhľadom ma vážnosť situácie a fakt, že nominácia nového ministra vnútra má byť oznámená už tento týždeň.uviedla študentka.priblížil ďalší organizátor protestov Juraj Šeliga. Takýto apel smeruje okrem premiéra i na predsedov zvyšných koaličných strán Andreja Danka (SNS) a Bélu Bugára (Most-Híd).vysvetlil Šeliga ich predstavu. Po vražde Kuciaka a Kušnírovej podľa neho vznikla nová situácia a už sa nemožno odvolávať na koaličnú zmluvu, ktorá ministerstvo zaručuje najsilnejšej vládnej strane.doplnil.Predstavitelia iniciatívy nevylúčili ďalšie pokračovanie celoslovenských protestov.ozrejmil Peter Nagy s tým, že na budúci týždeň uskutočnia celoslovenské stretnutie, na ktorom budú diskutovať o ďalších krokoch platformy.