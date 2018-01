Za týchto podmienok chce nemecký minister sťahovať sankcie voči Rusku

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. januára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel sa vyslovil v stredu za to, aby sa začalo s postupným rušením hospodárskych sankcií voči Rusku už vtedy, ak sa podarí na východe Ukrajiny presadiť prímerie pod dohľadom OSN.povedal podľa agentúry DPA počas vystúpenia na pôde organizácie Východný výbor nemeckého hospodárstva v Berlíne.dodal.Európska únia spojila svoje sankcie voči Rusku s plnením minskej dohody z roku 2015, ktorá sa týka riešenia konfliktu medzi Kyjevom a proruskými separatistami na východe Ukrajiny. V decembri predĺžila platnosť týchto sankcií o ďalší polrok s poukázaním na nedostatočný pokrok. Možnosť ich postupného rušenia ešte pred úplným naplnením uvedenej dohody je podľa DPA vnímaná kontroverzne.Gabriel je zástancom postupného rušenia, pričom poukázal na skutočnosť, že tieto sankcie boli postupne aj zavádzané. Minister v tejto súvislosti privítal, že ruský prezident Vladimir Putin podporil nasadenie mierovej misie OSN s úlohou dohliadať na dodržiavanie prímeria na východe Ukrajiny.V otázke mandátu takýchto síl zatiaľ pretrváva medzi zainteresovanými stranami značná nejednotnosť. Gabriel však počas nedávnej návštevy Ukrajiny povedal, že jediným spôsobom, ako zaistiť dodržiavanie prímeria je práve takáto misia. Dohodu v tejto záležitosti by chcel dosiahnuť do polovice marca, teda ešte pred prezidentskými voľbami v Rusku.