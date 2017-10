Zablokovaný dokument o pôrodoch na Slovensku mieri k divákom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Vyhrážky nemocnice ho zablokovali na niekoľko mesiacov, aktuálne je dokument o pôrodoch na Slovensku na ceste k divákom. Hodinový film Medzi nami režisérky Zuzany Límovej, ktorý dnes predstavili médiám v Bratislave, uvedie festival Jeden svet. Film odkrýva bežnú rutinu pôrodných sál a spochybňuje pôrod ako. Nezávislá novinárka a filmárka ním úspešne absolvovala ZeLIG - School for Documentary, Television and New Media v talianskom Bolzane.hovorí Límová o svojom celovečernom debute, ktorý vidí ako intímny pohľad za zatvorené dvere pôrodníc, kde je zvyčajne dovolené vstúpiť iba budúcim matkám. Chce ním otvoriť verejnú diskusiu na tému, ktorá ovplyvňuje celú spoločnosť.Dokument Medzi nami (Before I Met You) zaznamenáva snahu žien udržať si vlastnú dôstojnosť a ponúka svedectvá tých, ktoré v sebe našli odvahu prehovoriť. Doplňujú ich zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici a rozhovory s personálom.Režisérka vychádzala aj z vlastných skúseností. Límová film nakrúcala v priestoroch Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde sama rodila a vo februári a marci 2016 sa tam vrátila s filmovým štábom.priblížila pre TASR nakrúcanie dokumentu v pôrodnici, o ktorej sa hovorí, že je výkladnou skriňou nemocnice:Po uverejnení traileru nemocnica aj niektorí lekári žiadali zastavenie filmu. Jeho tvorcovia čakali niekoľko mesiacov na oficiálne vyjadrenie právneho oddelenia nemocnice, od januára do júna tohto roku boli možné len neverejné projekcie snímky. Aktuálne má dokument pred slovenskou premiérou a čaká ho niekoľko uvedení v zahraničí. Premietne ho rumunský Astra Film Festival a dostal pozvanie aj z Česka, Talianska a Chorvátska.podčiarkuje režisérka filmu, na ktorom pracoval medzinárodný tím. Jeho uvedenie podporili viacerí slovenskí filmári, medzi nimi Peter Kerekeš, Róbert Kirchhoff, Jaro Vojtek a Marek Šulík. Film podporila aj medzinárodná asociácia pre ľudské práva pri pôrode Human Rights in Childbirth.Oficiálna premiéra dokumentu Medzi nami sa uskutoční na festivale Jeden svet v Bratislave v pondelok 16. októbra o 20.00 v Kine Mladosť, po projekcii bude nasledovať diskusia s autorkou.