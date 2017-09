Začal proces s konvertitom-stúpencom IS, ktorý chystal útok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Braunschweig 20. septembra (TASR) - K zámeru spáchať vražedný atentát na policajtov alebo vojakov s využitím podomácky vyrobenej nálože sa dnes v úvode procesu na Krajinskom súde v nemeckom Braunschweigu priznal obžalovaný islamista Sascha L. (26) z Northeimu.Informoval o tom Severonemecký rozhlas (NDR).Podľa vlastných slov sa obžalovaný, ktorý chcel nálož odpáliť na diaľku, napokon svojho plánu vzdal. V rámci príprav si totiž uvedomil nezmyselnosť zámeru. V čase februárového zadržania extrémistu už tento plán nejestvoval, vyplynulo z jeho slov.Muž, ktorý konvertoval na islam, čelí žalobe z prípravy vážneho štát ohrozujúceho trestného činu. Jeho zámer by v prípade realizácie bol mohol podkopať bezpečnosť spolkovej republiky, uvádza sa v obžalobe.Popri stúpencovi džihádistov z Islamského štátu (IS) sú spoluobžalovanými v procese aj 21-ročný nemecký občan, 27-ročný Afganec a 28-ročný Turek.Proces, v ktorom by mali vypočuť celkove 29 svedkov, sprevádzali už pri otvorení mimoriadne bezpečnostné opatrenia, v dôsledku ktorých sa jeho otvorenie oneskorilo o asi 30 minút. Súdne konanie bude pokračovať 12. októbra.