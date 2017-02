Začal sa Berlínsky filmový festival, predstavia sa aj 3 koprodukcie SR

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. februára (TASR) - Jedenásťdňový 67. ročník Berlínskeho medzinárodného filmového festivalu Berlinale sa dnes začal v metropole Nemecka. Medzinárodnému publiku sa na ňom po prvý raz predstavia aj tri slovenské koprodukčné filmy: snímka slovenskej režisérky Ivety Grófovej Piata loď, dráma Masaryk českého režiséra Juliusa Ševčíka a film Cez kosti mŕtvych poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej, ktorý bol vybraný do hlavnej festivalovej súťaže.Prvý z tohtoročných veľkých európskych filmových festivalov otvoril francúzsky film Django o rómskom džezovom gitaristovi a skladateľovi Djangovi Reinhardtovi, ktorý je režisérskou prvotinou Étienna Comara a prvým z 18 filmov súťažiacich o hlavnú cenu festivalu Zlatého medveďa. Sedemnásť z týchto filmov má v Berlíne svetovú premiéru.Na dnešnej tlačovej konferencii rezonovala politika, členovia festivalovej poroty odsúdili prvé nariadenia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Členka poroty, americká herečka Maggie Gyllenhaalová vyhlásila, že mnohí Američania sa pripravujú proti nemu protestovať.Ďalší člen poroty, mexický herec Diego Luna, povedal, že prišiel do Berlína, aby zistil, ako treba búrať múry - v narážke na Trumpov plán vybudovať bariéru na hraniciach medzi Mexikom a USA.Program Berlinale je plný filmov o politických témach, ako sú práva menšín, migranti, klimatická zmena a to, čo je vnímané ako zlyhanie hlavných svetových politických hnutí.Predseda festivalovej poroty, svetoznámy holandský režisér Paul Verhoeven (RoboCop, Základný inštinkt, Total Recall) vyjadril na tlačovej konferencii nádej, že porota bude posudzovať filmy podľa ich kvality a nie politického posolstva.Hlavný predstaviteľ Djanga, francúzsky herec Reda Kateba, povedal, že film ukáže, ako sú "utečenci nútení utekať preč, aby prežili". Režisér Comar povedal, že film rozprávajúci životný príbeh rómskeho hudobníka v okupovanom Francúzsku v roku 1943 má veľa spoločného so súčasným životom - Django bol napokon nútený ujsť pred nacistami z krajiny.V hlavnej súťaži je aj film Večera s Richardom Gereom a Laurou Linneyovou či snímka fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho Druhá strana nádeje.Riaditeľ festivalu Dieter Kosslick na dnešnej tlačovej konferencii ocenil, že žiaden z pozvaných hostí neodriekol účasť po decembrovom teroristickom útoku na vianočných trhoch v Berlíne, pri ktorom zahynulo 12 ľudí a desiatky utrpeli zranenia.Víťazov festivalu vyhlási sedemčlenná porota na galavečere v sobotu 18. februára.