Začali predbežne vyšetrovať obchodné praktiky člena Macronovej vlády

Richard Ferrand, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 1. júna (TASR) - Prokuratúra francúzskeho mesta Brest dnes oznámila, že začala predbežné vyšetrovanie voči ministrovi pre územné plánovanie Richardovi Ferrandovi. Informovala o tom agentúra AP.Prokuratúra pritom pred niekoľkými dňami uviedla, že nemá dôvod začať kauzu prešetrovať.Podľa agentúry AP tento zvrat nastal po tom, ako médiá zverejnili svoje zistenia a otázky ohľadom Ferrandových obchodných praktík spred roka 2012, keď sa stal aktívnym politikom. Dovtedy viedol pobočku zdravotnej poisťovne v Bretónsku.Ferrandovu kauzu ako prvý minulý týždeň zverejnil satirický týždenník Le Canard enchaîné. S ďalšími odhaleniami prišiel denník Le Monde.Ferrand, ktorý viedol Macronov volebný štáb, tak už týždeň čelí podozreniam, že sa pred šiestim rokmi, keď viedol zdravotnú poisťovňu v Bretónsku, dopustil nesprávnych finančných transakcií. Do kauzy spojenej s pochybným prenájmom nehnuteľnosti je zapletená aj jeho družka. Okrem toho ako riaditeľ pobočky poisťovne údajne dohadzoval zákazky svojim blízkym, napríklad bývalej manželke. Je podozrivý aj z vytvárania fiktívnych miest asistentov poslancov Národného zhromaždenia, či toho, že ako poslanec parlamentu bol v konflikte záujmov, keď si ponechal platené miesto v zdravotnej poisťovni a v parlamente podával návrh zákona, na základe ktorého bolo možné zvýhodňovať istú skupinu poistencov.Polícia bude podľa dnešného vyhlásenia prokuratúry zisťovať, či existuje dôvodné podozrenie, že Ferrand spáchal majetkové trestné činy, dopustil sa zanedbania povinností a porušoval špecifické poistné predpisy.Richard Ferrand vo svojich verejných vystúpeniach stále ubezpečuje, že vždy konal čestne, v súlade so zákonom a niet mu čo vyčítať.vyhlásil.Za postoj v kauze Ferrand sa nový francúzsky prezident Emmanuel Macron stal terčom kritiky, že zľavil zo svojho prísľubu vniesť viac morálky do politického života, keď napríklad v stredu vyzval členov vlády na