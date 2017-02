Začalo sa druhé kolo kampane, zameranej na matky po pôrode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. februára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v týchto dňoch spúšťa v spolupráci s nemocnicami vo viacerých mestách Slovenska druhé kolo informačnej kampane, zameranej na matky po pôrode.Jednou z dôležitých povinností čerstvej mamičky je oznámiť príslušnej pobočke SP do troch mesiacov od nástupu na materskú rodné číslo dieťaťa. Môže tak urobiť napríklad predložením kópie rodného listu dieťaťa. Je to zákonná podmienka na to, aby mohla byť aj ďalej vyplácaná dávka materské. Zhruba 5 % všetkých mamičiek na túto povinnosť zabúda a následne musia riešiť problémy so zastavením výplaty dávky.informoval TASR Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.Už tento týždeň tak budúce rodičky, ale aj čerstvé mamičky, nájdu tieto letáky v gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach či v čakárňach gynekologických ambulancií v mestách Bratislava, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Trnava, Nové Zámky, Trenčín, Žilina i Nitra. S rozširovaním spolupracujúcich nemocníc bude Sociálna poisťovňa pokračovať v najbližšom čase.