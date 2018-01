Začalo sa hlasovanie v prvom kole Radio_Head Awards

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Rádio_FM spustilo hlasovanie v prvom kole Radio_Head Awards. Priaznivci slovenskej hudby môžu hlasovať za svojich favoritov na ceny v kategóriách Album roka, Singel roka, Debut roka a Objav roka do 4. februára na webstránke www.radiohlavy.sk. Nominácie na Rádiohlavy budú známe 5. februára.O cenách rozhodnú aj odborné poroty v žánrových kategóriách Elektronická hudba, Hard and Heavy, Hip-Hop / Rap / R'n'B, World Music / Folk, Experimentálna hudba a Klasická a Jazzová hudba. Počas slávnostného večera, ktorý sa bude konať 15. marca v Bratislave, cenu udelia aj hudobní kritici. Priaznivci slovenskej hudby zároveň spoznajú aj držiteľa Ocenenia za prínos do hudby, ktoré v minulosti získali napríklad hudobník Marián Varga či publicista Juraj Kušnierik.Informácie agentúre SITA poskytla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková