Zachar: Elektronizácia zdravotníctva je ukážkovo spackaný projekt

Na archívnej snímke analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. januára (TASR) - Elektronizácia slovenského zdravotníctva je ukážkový príklad spackaného štátneho eurofondového projektu. Myslí si to analytik INEKO Dušan Zachar. Tvrdí, že od začiatku nemal v stredobode záujmu pacienta, ale iné rôzne parciálne, často technokratické ciele, ktoré spolu neladili.zhodnotil pre TASR Zachar.Upozorňuje, že nie je možné si myslieť, že pri projekte, ktorý bol od jeho začiatku roky sprevádzaný mnohými problémami, sa jeho implementačná fáza podarí realizovať bez ťažkostí." zhrnul Zachar.Pripomenul, že implementácia eZdravia bude nejaký čas trvať, a nie je možné očakávať hneď na úvod stopercentnú funkčnosť celého systému, aj keď by si to každý prial.skonštatoval Zachar.Dobre nastavené elektronické zdravotníctvo nesie podľa neho v sebe potenciál zvýšenia bezpečnosti pacienta, skvalitnenia a zefektívnenia liečby.uzavrel analytik.