Zachovaná klasická žurnalistika

Výsledková listina

PODNIKOVÉ NOVINY



VSE - TEAM

MB Communication, s.r.o Hutník

Kraj. Org. cestovného ruchu Trenčín región Trenčín región



PODNIKOVÝ MAGAZÍN - INTERNÁ KOMUNIKÁCIA



Lidl Slovenská republika - Medzi nami

Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Schaeffler Slovensko & Česko, Tatra banka, a.s. Tatrabankár

Kia Motors Slovakia s.r.o. Kia Family News



PODNIKOVÝ MAGAZÍN - EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA



CORNER SK, spol. s r.o. - TASTE & ENJOY, MEDIREX GROUP ACADEMY- labMED

TESCO - Tesco magazín

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. - ŠKODA Magazín



ČASOPISY NEZISKOVÝCH, PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ



Región Liptov - Tatry Magazín

Hlavné mesto SR Bratislava in.ba

Regionálne združenie obcí Hornád - Abovský hlásnik, STAR production, s.r.o. Metropola



PODNIKOVÁ BROŽÚRA A LETÁK



Slovnaft a.s. – Palivové riešenia, Syngenta Slovakia - Plodinový katalóg

KPMG DNA zákazníckej skúsenosti

Volkswagen Slovakia, a.s. Porsche Cayenne



VÝROČNÉ SPRÁVY



TEMPEST a.s. – Výročná správa

Falck Emergency a. s. Ročenka 2017

Asseco Central Europe, a.s. Výročná správa za rok 2017



WWW STRÁNKY A INTRANET



KPMG Slovensko spol. s r.o.

Kraj. Org. cestovného ruchu Trenčín región, www.trencinregion.sk

Mesto Žiar nad Hronom www.ziar.sk, Lidl Slovenská republika, v.o.s. www.kariera.lidl.sk



ELEKTRONICKÝ MAGAZÍN A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ



Volkswagen Slovakia, a.s. Appka VW

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. - Allianz TV

CORNER SK, spol. s r.o. TASTE & ENJOY



PODNIKOVÝ KALENDÁR



SuperZOO - Pomôžte zvieratkám bez domova

Antalis, a.s. Kalendár Antalis 2018

Občianske združenie Bratislavské rožky Prešporský kalendár VOĽNÉ FORMY

Slovak Telekom, a. s. - #nezivimpredsudky

Falck n. o. ZÁCHRANA SOM JA

RESPECT APP Staršia ako vy



VIRÁL



RESPECT APP - Susedia v Kauflande

Slovak Telekom, a. s. WIN TV

Lidl Slovenská republika, v.o.s. My Lidl Shop



AUDIOVIZUÁLNA PREZENTÁCIA



BILLA s.r.o. - Nákupný asistent

Falck n. o. Ovládajú deti na Slovensku prvú pomoc?

Žilinský samosprávny kraj Žilina Region inspired by



FACEBOOKOVÉ STRÁNKY A INSTAGRAM



Žilinský samosprávny kraj – Žilinský samosprávny kraj

Mestský úrad v Trnave - Trnava

Lidl Slovenská republika, v.o.s. – Lidl Slovensko



Špeciálne ceny

BRATISLAVA 22. mája 2018 (WBN/PR) - Klub podnikových médií na slávnostnom odovzdávaní cien vyhlásil výsledky 15. ročníka súťaže formátov internej a externej komunikácie Podnikové médium roka. Počas roka sa firmy, agentúry, ale i štátne a mimovládne organizácie, mestá a obce mohli prezentovať takmer všetkými formami komunikácie bez rozdielu cieľovej skupiny.V 13 kategóriách sa v 15. ročníku súťaže stretlo viac ako 280 prác z celého Slovenska. O umiestnenie v súťaži bojovali komerčné, ale i štátne či príspevkové organizácie. Porota brala do úvahy finančné možnosti, za akých daný subjekt tvorí svoj materiál. Napríklad samospráva nikdy nemôže konkurovať veľkým komerčným spoločnostiam, ktoré majú viac financií na komunikáciu.„15 rokov ubehlo veľmi rýchlo. V začiatkoch súťaže k nám chodili záujemci vznikajúcich súkromných spoločností, aby sa dozvedeli o činnosti a o podstate práce v podnikových médiách. Dnes sme, samozrejme, omnoho ďalej. Môžeme pozorovať, že napríklad v úrovni komunikácie mestá a obce doháňajú veľké komerčné spoločnosti,“ hovorí Monika Kozelová, riaditeľka súťaže a dodáva. „Myslím, že okrem zápolenia o prvé miesta, je táto súťaž aj o konfrontovaní sa s inými tvorivými tímami, o konkurencii a posúvaní kvality podnikových médií.“Hodnotenie poroty je jednoduché. Školskými známkami hodnotia každú prácu podľa jednotlivých kritérií, ako je napríklad obsah, grafika, nápaditosť, výber tém... Napriek tomu je posudzovanie pre porotcov zložité, lebo sa medzi súťažnými médiami strácajú kvalitatívne rozdiely.Porota sa nakoniec zhodla aj v udelení špeciálnej ceny GRAND PRIX pre Slovak Telekom, a. s. a ich kampaň #nezivimpredsudky. Túto kampaň prihlásil operátor do kategórie Voľné formy, z ktorej si odniesol 1. miesto. „Interné kampane majú dlhé roky nezastupiteľné miesto v internej komunikácii našej spoločnosti. Pravidelne prichádzajú s posolstvami, ktoré reflektujú potreby firmy a zároveň sú aj odpoveďou na svet okolo nás, či už ten pracovný alebo osobný,“ Povedala Simona Sýkorová, poradkyňa internej komunikácie Slovak Telekom a dodáva „Najsilnejšie sa zapíšu tie kampane, ktoré apelujú na emóciu zamestnancov a pomáhajú im tak pracovne ako aj osobnostne. Takto nastavené kampane majú veľmi silnú spontánnu znalosť a ich odkazy pretrvávajú v hlavách kolegov veľmi dlhý čas.“Špeciálnu cenu predsedu poroty získal Žilinský samosprávny kraj a odniesol si aj ďalšie 2 ceny. Vyhral kategóriu facebookové stránky a Instagram a zabodoval aj v audiovizuálnej prezentácií (3. miesto). „Veľmi ma teší, že sa začínajú presadzovať noviny, magazíny, letáky a brožúry, ktoré nám do súťaže zasielajú samosprávy. Na prihlásených prácach vidno, že pisatelia začínajú viac dbať o propagovanie udalostí v regióne, o vtiahnutie do života v regióne nielen obyvateľov, ale aj návštevníkov.“ Povedala Adriana Hosťovecká, porotkyňa súťaže.Podľa porotkyne súťaže Adriany Hosťoveckej je práve v tomto type médií (podnikové médiá) vidieť ešte klasickú dobrú čistú žurnalistku, kde je čitateľ na prvom mieste a v symbióze je obsah aj grafika.Viac informácií: http://www.facebook.com/podnikovemediumroka GRAND PRIXCENA SITA ZA NAJLEPŠIU OBSAHOVÚ STRÁNKUCENA PIVOVAROV LOBKOWICZ ZA NAJLEPŠIU GRAFICKÚ STRÁNKUCena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médiíCENA PRE NAJLEPŠIE KOMUNIKUJÚCU SPOLOČNOSŤCENA KLUBU PODNIKOVÝCH MÉDIÍCENA PREDSEDU POROTYDETSKÁ CENA ŽIRAFACENA KÚPEĽOV BRUSNO ZA INVENČNÉ POSTUPY PRI TVORBECENA HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVA