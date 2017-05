Zachovanie bukových pralesov v UNESCO je pre envirorezort prioritou

Stužický prales v NP Poloniny bol zapísaný do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO ako jeden z bukových pralesov Východných Karpát. Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Zachovanie Karpatských bukových pralesov a starých bukových lesov Nemecka na Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO je pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) prioritou. Na tento účel zriadilo manažmentový výbor, ktorý pravidelne komunikuje so zástupcami UNESCO. Uvádza sa v stanovisku MŽP, ktoré dnes TASR poskytol jeho hovorca Tomáš Ferenčák v súvislosti s vyjadrením znepokojenia nad ohrozením tejto lokality v slovenskej časti zo strany UNESCO a Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).Príkladom spolupráce je podľa ministerstva aj nedávna medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Bardejove.uvádza sa v stanovisku s tým, že MŽP nepodporuje žiaden developerský projekt, ktorý by bol v rozpore s predmetom ochrany daného územia.Ochrane lesov sa ministerstvo venuje aj v širšom kontexte. Pri minulotýždňovej návšteve tatranských lokalít napr. minister životného prostredia László Sólymos uviedol, že ministerstvu pôdohospodárstva predstaví Národnú dohodu o strome, ktorá položí základy ekologickejšieho, zodpovednejšieho a trvalo udržateľného spôsobu hospodárenia s lesmi.Návrh rozhodnutia, ktoré v piatok (19.5.) zverejnila komisia Svetového dedičstva UNESCO, upozorňuje na skutočnosť, že slovenská časť lokality je naďalej ohrozená ťažbou dreva, a to napriek tomu, že vláda posilnila kapacity štátnej ochrany prírody. Svetový fond na ochranu prírody pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity vyzval vládu SR, aby prijala potrebné kroky vedúce k ochrane lokality UNESCO.uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka boli vyhlásené za lokalitu Svetového prírodného dedičstva UNESCO v roku 2007 a rozprestierajú sa na území Slovenska, Ukrajiny a Nemecka. Slovenskú časť lokality tvoria bukové pralesy s 200-ročnými bukmi a viac ako 300 rokov starými jedľami. Sú domovom ohrozeného zubra a vzácnych šeliem - vlka, rysa a medveďa.