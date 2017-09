Začína sa dvanásťdňový cyklus prednášok O Trnave vo veži

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trnava 11. septembra (TASR) – Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) na Slovensku pokračujú po ukončení hlavného programu počas uplynulého víkendu ďalšími aktivitami, a to až do konca septembra. Centrom tohtoročných DEKD je Trnava, ktorá si v tomto roku pripomína 30. výročie vyhlásenia svojho centra za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nasledujúcich 12 dní je okrem iných pripravený cyklus O Trnave vo veži.Podľa trnavskej krajskej koordinátorky DEKD Miroslavy Kuracinovej Valovej sa každý deň do 22. septembra vždy od 16.30 h uskutoční v priestoroch renesančnej mestskej veže na Trojičnom námestí prednáška o dejinách mesta. "Dnes je to prednáška Juraja Roháča Trnava na začiatku novoveku – svetlá a tiene 16. storočia," informovala.Nasledovať bude prednáška Zo života Spolku trnavských ostrostrelcov, potom okrem iných Osudy trnavských mlynov, Pamätihodnosti Trnavy v latinských veršoch, Trnava ako rezidenčné centrum uhorských kráľov, ale i Revitalizácia Námestia SNP či Zabudnuté dedičstvo: technické pamiatky Trnavy.Ďalšou možnosťou spoznať históriu mesta dostanú Trnavčania v pokračovaní Potuliek Malým Rímom, v nedeľu 17. septembra na tému Trnavské rybníky a o týždeň na to Sídlo trnavských richtárov. V sobotu 16. septembra môžu zase cyklisti absolvovať Cykloprehliadku s architektom zameranú na modernu.Špacírky s pamiatkarmi pripravuje na 21. až 24. septembra krajský pamiatkový úrad a pozýva na komentované prehliadky stredovekých hradieb, historických budov Trnavskej univerzity, meštianskej a sakrálnej architektúry. V posledný deň bude mať aj deň otvorených dverí vo svojom sídle na "Kačeráku". V sobotu 30. septembra vypraví mesto Trnava autobus pre záujemcov smerom na unikátne pamiatky – kostol sv. Margity Antiochijskej a cisársko-kráľovský žrebčín v Kopčanoch pri Holíči.