Zádušná omša za Helmuta Kohla bude len pre pozvaných

Ľudia sa zapisujú do kondolenčnej knihy na počesť zosnulého bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Speyer 24. júna (TASR) - Na zádušnej omši za bývalého dlhoročného nemeckého spolkového kancelára Helmuta Kohla, ktorej dejiskom bude 1. júla Katedrálou Panny Márie a sv. Štefana v nemeckom meste Speyer, sa môžu zúčastniť iba pozvaní hostia. Informovala o tom dnes speyerská diecéza so zdôvodnením, že za rozhodnutím sú bezpečnostné dôvody.Pôvodne nemecké médiá informovali o tom, že zádušná omša za Helmuta Kohla bude prístupná pre verejnosť.Requiem za muža, ktorý stál po 16 rokov na čele nemeckej spolkovej vlády a ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o znovuzjednotenie Nemecka, bude však možné sledovať v priamom prenoste na televíznych obrazovkách, ako aj na veľkoplošnej obrazovke v záhrade spomínaného chrámu. Tam bude pre záujemcov pripravená kapacita asi 3000 miest na státie. Vopred sa netreba prihlasovať, zrejme však bude nevyhnutné dostaviť sa v primeranom časovom predstihu, pretože po naplnení kapacity už záhrada nebude otvorená.Očakáva sa, že pietny obrad sa začne v neskorých popoludňajších hodinách a potrvá asi 90 minút.Predtým sa so zosnulým rozlúčia v rámci vôbec prvého európskeho smútočného obradu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu.Podľa aktualizovaných informácií o organizačných podrobnostiach Kohlovho pohrebu by následne rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého mal vrtuľník prepraviť do Ludwigshafenu, odkiaľ by ju mali previezť do Speyeru.Po rozlúčke s vojenskými poctami, ktorá sa uskutoční po zádušnej omši, by mali Helmuta Kohla pochovať na cintoríne v Speyeri.Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl, ktorý zomrel 16. júna vo veku 87 rokov, nájde miesto posledného odpočinku v súlade so svojim želaním. Ako už v uplynulých dňoch uviedol jeho dlhoročný blízky spolupracovník, niekdajší šéfredaktor denníka Bild Kai Diekmann, rozhodnutie pre cintorín v Speyeri padlo ešte v lete 2015 po konzultáciách s manželkou exkancelára Maike Kohlovou-Richterovou.Kohlovu prvú manželku Hannelore, ktorá spáchala v roku 2001 samovraždu v dôsledku utrpenia kvôli bolestivej alergii na svetlo, pochovali však inde, v rodinnom hrobe v Ludwigshafene.Na pôde EP by podľa informácií denníka Süddeutsche Zdeitung mali na smútočnom obrade vystúpiť nielen francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká spolková kancleárka Angela Merkelová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ale aj niekdajší Kohlovi politickí partneri - napríklad exprezident USA Bill Clinton alebo bývalý španielsky premiér Felipe González.