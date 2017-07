Zákon schválený v Snemovni sťaží Trumpovi zrušenie sankcií voči Rusku

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. júla (TASR) - Americkí zákonodarcovia v Snemovni reprezentantov schválili v utorok opatrenie, ktoré sťaží prezidentovi Donaldovi Trumpovi zrušenie sankcií proti Rusku.Dolná komora amerického Kongresu drvivou väčšinou hlasov, 419 k 3, schválila nové sankcie proti trojici krajín: Rusku, Iránu a Severnej Kórei (KĽDR).vyhlásil kongresman Ed Royce, vplyvný republikán vo výbore snemovne pre zahraničné záležitosti.Podobný krok odhlasovala minulý mesiac aj horná komora Senát. Trestá ním Rusko za jeho konanie na Ukrajine a v Sýrii, ako aj za zasahovanie do amerických prezidentských volieb v roku 2016.Trump totiž naznačil ochotu spolupracovať s Ruskom a spochybnil tvrdenia, že Moskva zasahovala do amerických prezidentských volieb, čo medzi americkými zákonodarcami vyvolalo obavy, že by mohol prezident jednostranne sankcie zmierniť.Zákonodarcovia v utorok spojili nové sankcie proti Rusku so sankciami zameranými proti Iránu a Severnej Kórei, v snahe sťažiť Trumpovi vetovanie tohto opatrenia a prípadné zmiernenie sankcií proti Moskve.Opatrenie zakazuje prezidentovi zmiernenie ruských sankcií bez súhlasu Kongresu. Royce obhajoval tento dozor, ktorý návrh zákona zaručuje Kongresu, a označil ho zaSankcie voči Severnej Kórei sa zameriavajú na jej programy na vývoj jadrových zbraní a balistických striel, ako aj na zneužívanie ľudí na otrockú prácu. Irán sa stal terčom sankcií za svoju teroristickú činnosť, porušovanie ľudských práv a za programy na vývoj balistických striel.Americká Tajná služba ministerstva obrany (DIA) predpovedala, že Severnej Kórei sa podarí vyvinúť spoľahlivú balistickú strelu schopnú niesť jadrovú hlavicu už na budúci rok, napísal v utorok denník Washington Post s odvolaním sa na utajované zistenia.Táto sankčná legislatíva sa v Snemovni a v Senáte mierne odlišuje a obe komory sa musia teraz dohodnúť na konečnej podobe, kým ju pošlú Trumpovi na podpis.Biely dom naznačil, že Trump toto opatrenie podpíše, napriek obavám, že mu zviaže ruky.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok 24. júla vyhlásil, že vyhrážanie sa ďalšími sankciami poškodzuje ruské a americké záujmy.Predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková vyjadrila obavy z dosahu sankcií na spoluprácu Európy s ruským energetickým sektorom.uviedla Matvijenková, ktorú citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS.Európski predstavitelia tiež vyjadrili znepokojenie nad týmito americkými opatreniami proti Rusku, pretože môžu mať vplyv na projekty v energetike.uviedol nemenovaný európsky predstaviteľ. Dodal, že EÚ tento svoj názor tlmočilaNové sankcie USA proti Rusku by mohli nepriaznivo postihnúť svetové energetické giganty ako Shell, BP (niekdajší British Petroleum) a taliansky ENI.