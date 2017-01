Zamestnanci autobusovej dopravy žiadajú vyššie platov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) – Pri kolektívnom vyjednávaní vo verejnej autobusovej doprave nastala patová situácia. Odbory sa nevedia dohodnúť s dopravcami na zvýšení platov pre zamestnancov v autobusovej doprave. V súčasnosti sú tak v štrajkovej pohotovosti a ak sa ani po rokovaniach pred sprostredkovateľom nedohodnú, nie je vylúčený štrajk. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovali predstavitelia Odborového združenia (OZ) KOVO." opísala podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková. Požadujú preto zvýšenie tarifných miezd o 10 % a zvýšenie priemerných miezd o 12 %." vyčíslila Benedeková. Pri najnižších mzdách by to podľa nej znamenalo zvýšenie priemernej mesačnej mzdy o 4,50 eura.Momentálne tak bude pokračovať vyjednávanie o platoch pred sprostredkovateľom. Najbližšie rokovanie je dohodnuté na 24. januára v Žiline.avizovala. Zvýšenie platov by sa týkalo približne 11.000 zamestnancov vo verejnej autobusovej doprave.V odvetví autobusovej dopravy sú však podľa Benedekovej obrovské regionálne rozdiely.doplnila. Aj preto je podľa nej potrebné na odvetvovej úrovni stanoviť určitú minimálnu úroveň tarifných a priemerných miezd.V súčasnosti sú podľa Benedekovej priemerné mzdy na západnom a severnom Slovensku približne 1000 eur, naopak na východnom a južnom Slovensku sú okolo 700 eur. Pripomína však, že väčšinou ide o prácu vodiča v autobusovej doprave, ktorá má isté špecifiká. Súčasťou zamestnania sú mnohé prestoje a čakania na spoje, keď je zamestnanec na pracovisku, ale toto obdobie má ohodnotené oveľa nižšie." zdôraznila Benedeková.