Zaríf: Irán je pripravený obnoviť svoj jadrový program

Mohammad Džavád Zaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 11. mája (TASR) - Irán je pripravený obnoviť svoj jadrový program v prípade, ak sa nepodarí zachrániť medzinárodnú dohodu so šiestimi svetovými mocnosťami. Vyhlásil to v piatok iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorého citovala televízia CNN.Zaríf oznámil, že v najbližších dňoch odcestuje do Pekingu, Moskvy a Bruselu, aby rokoval o možnostiach záchrany dohody, od ktorej tento týždeň odstúpili Spojené štáty. Zároveň však varoval, že Teherán podnikne prípravné kroky k možnému obnoveniu svojho jadrového programuIránsky minister v súvislosti s americkým rozhodnutím odstúpiť od dohody obvinil prezidenta USA Donalda Trumpa z. Podľa Zarífa americká zahraničná politika vyvolala chaos v oblasti Blízkeho východu.V iránskej metropole Teherán po piatkových modlitbách vypukli masové protiamerické protesty za účasti tisícov ľudí. Demonštranti spálili americkú vlajku a skandovali heslá proti USA a Izraelu. Okrem Trumpovho rozhodnutia odstúpiť od jadrovej dohody vyjadrovali rozhorčenie aj nad štvrtkovými izraelskými útokmi na iránske ciele v Sýrii, ktoré boli reakciou na odpálenie iránskych rakiet na izraelské pozície na Golanských výšinách.Signatármi zmluvy známej ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) sú Irán a šestica veľmocí Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.