Zásoby ropy v USA klesli, cena Brentu sa posunula k 51 USD/barel

New York 26. júla (TASR) - Ceny ropy výrazne vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k 51-dolárovej hranici. Prispela k tomu najmä informácia o poklese ropných zásob v Spojených štátoch.Zásoby ropy v USA klesli podľa informácií amerického ministerstva energetiky v týždni do 21. júla o 7,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Ide o pokles 4. týždeň po sebe, pričom ten posledný bol podstatne výraznejší, než sa čakalo. Ekonómovia predpokladali, že zásoby ropy klesnú len o 2,6 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 17.50 h SELČ o 71 centov na 50,91 USD (43,72 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou rovnako v septembri vzrástla o 78 centov na 48,67 USD/barel.