Záujem o domáce dovolenky rastie. Ktorý z regiónov u turistov vedie?

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenský cestovný ruch čaká dobré leto a obsadených je viac ako 53 % hotelovej kapacity. Vyplýva to z údajov portálu ZľavaDňa.Podľa Svetlany Tarageľovej sú niektoré hotely také plné, že sa aktuálne predávajú už aj jesenné pobyty, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku je jesenná ponuka o 40 % bohatšia. Takýto vývoj naznačuje, že bude aj tento rok pre cestovný ruch veľmi úspešný.Ukazuje sa, že pokračuje aj trend dovolenkovania na Slovensku. Slováci chcú tráviť dovolenku doma častejšie a na dlhšie obdobie. Až 52,9 % opýtaných v minulom roku (podľa výsledkov prieskumu, ktorý ZľavaDňa uskutočnila na začiatku tohto roka na vzorke 1500 zákazníkov a hotelierov) preferovalo pobyt na tri a viac nocí, a viac ako pätina navštevuje nejaké ubytovacie zariadenie na Slovensku tri- a viackrát do roka.Tradične najatraktívnejšou dovolenkou je Liptov a Vysoké Tatry.priblížila Tarageľová. Tento rok zaujali napríklad aj Dudince, ľudia si tu plánujú oveľa dlhšiu dovolenku v porovnaní s minulými rokmi.Oproti minulému roku, kedy bolo v tomto čase obsadených približne 44 % ubytovacej kapacity, je to teda nárast. No ten badať aj pri zahraničných dovolenkách. Kým oproti roku 2015, keď nadpolovičná väčšina ľudí šla do zahraničia raz do roka, napríklad na dovolenku do Chorvátska alebo do Egypta, sa v minulom roku oveľa viac posilnila skupina tých, čo chodili von 2- až 3-krát do roka, na tzv. krátke city breaky. A je to tak aj toto leto.