Záujem o opatrovateľky detí rastie, dôvodom môže byť jasličkový zákon

Bratislava 10. mája (TASR) - Počas prvého štvrťroka tohto roka stúpol počet ľudí, ktorí hľadali opatrovateľku cez portál Domelia.sk o viac než polovicu. Výrazne tiež stúpol počet registrovaných opatrovateliek. Podľa pracovného portálu Profesia.sk za to môže takzvaný jasličkový zákon, ktorý sprísňuje pravidlá pre detské jasle.Od januára do marca si opatrovateľku cez portál hľadalo 227 rodičov, čo je zatiaľ rekordný počet. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017 je to nárast o 53 percent. O viac než 69 percent stúpol aj počet nových opatrovateliek, aj napriek nízkej miere nezamestnanosti. Za opatrovanie detí požadujú v priemere 4,10 eura na hodinu.Novela jasličkového zákona vstúpila do platnosti začiatkom marca. Definuje jasle ako sociálnu službu predovšetkým pre pracujúcich rodičov a zavádza prísne požiadavky na hygienu a vybavenie priestorov.