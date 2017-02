Košický Dóm sv. Alžbety Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. februára (TASR) - Záujem turistov o Košický kraj sa zvyšuje. Vyplýva to zo štatistík krajskej organizácie Košice Región Turizmus.uviedol Viktor Wurm z organizácie Košice Región Turizmus.Najviac turistov, konkrétne 17.283, vlani navštívilo TIC v Spišskej Novej Vsi, ďalej to bola kancelária Visit Košice s počtom 8706 ľudí a TIC Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorú navštívilo 9706 ľudí.Organizácia Košice Región Turizmus tiež prostredníctvom dotazníkov zisťovala u časti z nich motív ich návštevy, plánovanú dĺžku pobytu, použitý dopravný prostriedok, či ubytovanie, ktoré zvolili. Respondenti vypĺňali dotazník s desiatimi otázkami a boli vypracované v šiestich jazykových mutáciách. Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 1003 osôb. Takmer polovica z nich uviedla, že motívom ich návštevy je dovolenka alebo oddych v horách. Viac ako polovica ich prišla osobným autom, 15 percent ľudí prišlo vlakom a rovnaký počet i autobusom. Najväčšiu skupinu turistov tvorili ľudia, ktorí v regióne strávili tri až päť dní. Tesne za nimi to boli tí, ktorých pobyt bol v rozmedzí šesť až desať dní. Turisti v Košickom kraji podľa výsledkov využili ubytovanie v súkromí.spresnil Wurm.Podľa riaditeľky organizácie Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej návštevníkov Spiša najviac uchvátila nádherná a nedotknutá príroda, pestrosť a množstvo turistických chodníkov v Národnom parku Slovenský raj.povedala.V destinácii južný Zemplín turistov podľa nej najviac očarila vinohradnícka oblasť Tokaj spojená s kvalitným vínom, jedinečnými stredovekými pivnicami a s čarovnou prírodou. Návštevníci si pochvaľovali aj kultúrne pamiatky a vyzdvihovali ústretovosť personálu a domáceho obyvateľstva.Samotné Košice hodnotili podľa Vargovej Jurkovej veľmi pozitívne domáci, ako aj zahraniční turisti.dodala riaditeľka.