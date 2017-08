Zážitkové podujatie prinesie do miest osvetu o rakovine

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Osvetu o prevencii rakoviny hrubého čreva, konečníka a tráviaceho traktu prináša od augusta do septembra do 25 slovenských miest zážitkové podujatie Deň pre vaše zdravie. Pripravila ho Všeobecná zdravotná poisťovňa a aliancia Nie rakovine s pacientskym združením Europacolon Slovensko.hovorí šéfka aliancie a pacientskeho združenia Jana Pifflová-Španková. Priblížila, že v rámci osvetových dní príde do jednotlivých miest veľká maketa čreva, ktorou sa dá prejsť ako tunelom, aby sa atraktívnou formou predstavili fakty o zdravom trávení a vylučovaní, o prevencii a príznakoch.Návštevníci dostanú zdarma aj test na okultné krvácanie do stolice, ktoré dokáže odhaliť nežiaduce zmeny v čreve.priblížila Pifflová-Španková.V makete čreva ľudia uvidia, nielen ako vyzerá, ale dozvedia sa aj o príznakoch, ktoré môžu poukazovať na rakovinu čreva a pankreasu.zhrnula Pifflová-Španková.