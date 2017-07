Zberači liečivých rastlín z Albánska ničia flóru v gréckom pohraničí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Solún 3. júla (TASR) - Grécke úrady a ochrancovia prírody obviňujú gangy Albáncov z ilegálneho prekračovania hraníc a nedovoleného a nadmerného zberu bylín a liečivých rastlín v ťažko prístupných horách tvoriacich hranicu medzi Gréckom a Albánskom.Predmetom záujmu albánskych gangov je najmä rastlina ránhoj sýrsky (Sideritis syriaca), známa aj ako grécky horský čaj. Táto rastlina má pozoruhodné liečivé účinky: odporúča sa pri srdcovo-cievnych i dýchacích chorobách. Má silné antioxidačné a dezinfekčné účinky. Pre svoje ďalšie vlastnosti je výborná na celkové upokojenie a na pitie pred spaním.Grécki ochrancovia prírody tvrdia, že ilegálni albánski bylinkári pri zbere liečivých rastlín ničia celé ich porasty. Jednotlivé rastliny totiž často vytrhávajú aj s koreňmi, čím zastavia ich prirodzenú regeneráciu a ohrozujú háklivý ekosystém. Po zbere liečivých rastlín týmto spôsobom zostávajú bez rastlinstva často celé úseky úbočí gréckych vrchov.Nazbierané liečivé rastliny potom albánske gangy predávajú sprostredkovateľom na vývoz farmaceutickým a kozmetickým firmám. Tie za kilogram ránhoja platia šesť eur, za rovnaké množstvo hlohu po sedem eur, uviedli grécke úrady.Podľa gréckeho ochranára Christosa Toskosa sa "nájazdy" albánskych zberačov zintenzívnili v posledných piatich rokoch, pričom teraz k nim dochádza prakticky každý deň. Podľa neho pri nich zničenia porasty s rozlohou niekoľkých árov.V Grécku je zakázané zbierať liečivé rastliny na tradičné čaje v množstve väčšom ako je osobná spotreba. V susednom Albánsku však takýto zákaz nie je, uviedla agentúra AP.Grécka polícia v snahe zabrániť ilegálnym prienikom albánskych zberačov podnikla v posledných mesiacoch niekoľko zásahov, počas ktorých zadržala najmenej desať Albáncov a zhabala desiatky kilogramov liečivých rastlín.Naposledy sa tak stalo v júni, keď sa trojica Albáncov snažila previezť 136 kilogramov ránhoja sýrskeho. Náklad prevážali na dvoch koňoch a somárovi. Ako uviedol veliteľ pohraničnej stráže pre západné Macedónsko Panajotis Nciovaras, zadržaným hrozí trest podmienečného odňatia slobody do dvoch mesiacov a deportácia.Riaditeľka inštitútu pre šľachtenie a genofond rastlín v Solúne Eleni Maloupová pre AP uviedla, že niektoré zo 14 druhov ránhoja vyskytujúceho sa v Grécku sú ohrozené, preto je vydaný úplný zákaz ich zberu, dokonca aj v malých množstvách. Podľa jej názoru by grécke a albánske orgány mali spolupracovať na riešení tohto problému rovnako, ako to Grécko už urobilo so susedným Macedónskom.V roku 2016 exportovalo 24 albánskych firiem asi 17.000 ton liečivých rastlín a bylín v hodnote približne 40 miliónov dolárov. Ich hlavným dovozcom sú Spojené štáty, nasledované Francúzskom, Nemeckom, Španielskom a Austráliou.Grécka flóra patrí k najrozmanitejším v Európe - v krajine rastie okolo 6500 pôvodných druhov.