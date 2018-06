Zdravotné poisťovne považujú dialóg o nastavení nemocníc za nevyhnutný

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 4. júna (TASR) - Je nevyhnutné začať konštruktívny dialóg s nemocnicami o dlhodobom nastavení ich lôžkovej štruktúry. Tvrdí to výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Katarína Kafková. Nové nastavenie ich lôžkovej štruktúry by malo podľa jej slov vychádzať z dostupných exaktných, ako aj prognostických dát zo Slovenska a zahraničia.skonštatovala Kafková.Zdravotné poisťovne majú ministerstvu zdravotníctva aktuálne ukázať, ako si predstavujú stratifikáciu nemocníc na Slovensku. Uzavreli spoločné memorandum, ktorého cieľom je vytvorenie strategického dokumentu tykajúceho sa definovania štruktúry a kapacity zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti s výhľadom do roku 2030. Spoluprácu označili zdravotné poisťovne za nevyhnutnú.zhrnula Kafková.Zdravotnícky analytik Dušan Zachar z INEKO súhlasí, že niektoré slovenské nemocnice potrebujú fungovať inak. Kroky ministerstva zdravotníctva, ktoré začali posúvať tému stratifikácie nemocníc dopredu, preto považuje za potrebné a dobré.