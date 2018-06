Zdravotné poisťovne ukážu rezortu pohľad na stratifikáciu nemocníc

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 4. júna (TASR) - Zdravotné poisťovne majú ministerstvu zdravotníctva ukázať, ako si predstavujú stratifikáciu nemocníc na Slovensku. Uzavreli spoločné memorandum, ktorého cieľom je vytvorenie strategického dokumentu tykajúceho sa definovania štruktúry a kapacity zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti s výhľadom do roku 2030.uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Ministerstvo pripravilo svoj projekt stratifikácie, ktorý predstavilo zdravotným poisťovniam. Nakoľko mali svoje predstavy, dátové základne a vnímali mnohé iné parametre inak, tak sa dohodlo, že si pripravia ako asociácia svoj vlastný materiál. Pôjde o reakciu na ministerský návrh zverejnený v decembri 2016.Zdravotnícky analytik Dušan Zachar z INEKO súhlasí, že niektoré slovenské nemocnice potrebujú fungovať inak.povedal. Za dobrú prax vo vyspelých zdravotníckych systémoch označil špecializáciu a vytváranie centier excelentnosti.Podľa analytika nie je možné, aby malo skoro každé okresné mesto nemocnicu, ktorá bude mať ambíciu poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť. Naopak, Slovensku majú chýbať zariadenia dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.skonštatoval Zachar.Považuje za nesporné, že vyššia miera bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti výrazne preváži určitý diskomfort pacientov, ktorí by museli cestovať do nemocnice o pár minút dlhšie.zhrnul Zachar.Krátkodobosť volebného cyklu a z toho rezultujúcu vysokú politickú citlivosť témy vníma ako najväčšie riziko presadenia potrebnej stratifikácie nemocníc. Na prelomenie tohto rizika je treba podľa neho jasné politické líderstvo, ktoré sa neobmedzuje na populizmus a krátkodobý pohľad.Kroky ministerstva zdravotníctva, ktoré začali posúvať tému stratifikácie nemocníc dopredu, považuje za potrebné a dobré.uzatvoril Zachar.