Združenie producentov doživotne vylúčilo Weinsteina zo svojich radov

New York 31. októbra (TASR) - Združenie amerických producentov (PGA) doživotne vylúčilo zo svojich radov hollywoodskeho magnáta Harveyho Weinsteina, ktorého niekoľko desiatok žien obvinilo z rôznych druhov sexuálne motivovaných útokov. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.PGA vyhlásilo, že Weinstein sa vzdal svojho členstva a združenie mu ho doživotne odobralo. Toto rozhodnutie je podľa PGA bezprecedentné. Správna rada PGA sa jednomyseľne rozhodla začať konanie o ukončení Weinsteinovho členstva už na začiatku októbra.Harvey Weinstein čelí škandálu, ktorý prepukol po tom, ako o ňom denníky The New York Times a The New Yorker - s odvolaním sa na svedectvá obetí - napísali, že počas uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek. Postupne sa prihlásili so svojimi svedectvami o nevhodnom správaní Harveyho Weinsteina aj ďalšie ženy.V dôsledku medializovaných podozrení Weinsteina zo svojich radov vylúčila Americká Akadémia filmového umenia a vied, ktorá každoročne rozhoduje o udelení Oscarov. Prepustili ho aj z produkčnej spoločnosti The Weinstein Co., ktorej bol spoluzakladateľom. Prišiel i o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémii BAFTA. Opustila ho aj jeho manželka, Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.