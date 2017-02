Želanie trénera Jankoviča po postupe v EL: Vyhnúť sa Yakin Dogu

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 17. februára (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice zvládli aj druhý dvojzápas vyraďovacej fázy Európskeho pohára FIBA a už môžu myslieť na ďalšie zápolenia v prestížnej súťaži. Košičanky sa prebojovali medzi štyri najlepšie tímy EP FIBA, ku ktorým sa v nasledujúcej fáze pripoja štyri družstvá z Euroligy. V silnej osmičke už niet slabšieho súpera, tréner Jankovič však presne vie, ktorý tím by si neprial.Košičanky v odvetnom zápase proti VBW CEKK Cegléd nenechali nič na náhodu a víťazstvom 77:70 spečatili postup medzi najlepšiu osmičku EP FIBA. Košičanky si do Maďarska priviezli 15-bodový náskok z prvého zápasu, takže do psychickej nevýhody dostali domáci tím.uviedla Romana Stehlíková. Domáce hráčky sa v odvete spoliehali aj na pomoc búrlivého publika, ale ani tá im napokon nestačila.poznamenal tréner Good Angels Peter Jankovič.Košičanky sa postupom cez Cegléd dostali medzi štyri najlepšie tímy EP FIBA, ku ktorým sa v nasledujúcej fáze pripojí kvarteto z Euroligy.poznamenal Jankovič. Spoločne s Good Angels Košice sa do ďalšej fázy prebojovali tri turecké družstvá. Okrem spomínaného Yakin Dogu Üniversitesi aj Galatasaray Istanbul a Bellona Agü.