Železnice predstavili prvú zmodernizovanú motorovú jednotku

Na snímke nová motorová jednotka MJ 813,111 na nástupišti železničnej stanice vo Zvolene 23. augusta 2017. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 23. augusta (TASR) - Prvú jazdu zo Zvolena do Banskej Bystrice absolvovala dnes nová motorová jednotka MJ 813.111, ktorá vznikla modernizáciou pôvodných motorových vozňov radu 810 a prívesných vozňov radu 011.Ako pred prvou jazdou vlaku uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč, spoločnosť zmodernizuje do konca tohto roka celkom 16 vyradených starších vozidiel na osem moderných dvojdielnych motorových jednotiek (MJ) určených na osobnú dopravu na regionálnych tratiach. Motorové jednotky 813+913.1xx budú premávať na vybraných trasách v okolí Zvolena. Od nového cestovného poriadku platného v decembri 2017 by mali zabezpečovať všetky vlaky aj na linke Kraľovany – Trstená.uviedol Michal Vereš, riaditeľ úseku prevádzky ZSSK.Priestor pre cestujúcich je vybavený čalúnenými sedadlami, klimatizáciou a WIFI pripojením na internet. Celý interiér je označený popismi v Braillovom písme. Nová bezbariérová WC bunka s uzavretým odpadovým systémom plne nahradila doterajšie hygienicky nevyhovujúce a zastarané toalety s prepadom. Vozidlo je vybavené vonkajším aj vnútorným bezpečnostným kamerovým systémom a automatickým akusticko–optickým informačným systémom pre cestujúcich, ktorý ich informuje prostredníctvom hlásení aj na optických paneloch o priebehu cesty.ZSSK spustila projekt modernizácie motorových jednotiek koncom roka 2015, pričom začiatkom roka 2016 boli vypracované súťažné podklady. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť ŽOS Zvolen. Do konca roka 2017 celkovo ZSSK získa osem takýchto vozidiel. Cena za jednu MJ je približne 1,38 milióna eur, celková cena za osem je takmer 11,06 milióna eur. Zákazku financuje ZSSK z vlastných zdrojov.