ZEMAN: Migračnú krízu treba riešiť včas

Praha 23. januára (TASR) - Migračnú krízu je potrebné riešiť včas, nie až keď utečenci prídu. Podľa spravodajského portálu Novinky.cz to uviedol český prezident Miloš Zeman, ktorý bol v pondelok hosťom predvolebnej debaty na TV Barrandov.Na úvod diskusie Zeman vyhlásil, že svojim voličom po prezidentských voľbách poďakuje, nech dopadnú akokoľvek. Hnutie ANO pritom v pondelok vyzvalo svojich voličov, aby hlasovali za úradujúceho prezidenta ČR, pripomenuli Novinky.cz.Za búrlivého potlesku publika s moderátorom Jaromírom Soukupom Miloš Zeman vtipkoval. Povedal napríklad, že jeho prvou politickou chybou bolo, keď ako dieťa plakal po smrti komunistického prezidenta Klementa Gottwalda.Na otázku k migračnej kríze Zeman odvetil, že je potrebné ju riešiť včas a nečakať, kým migranti prídu.vyhlásil prezident. Podľa neho na krízu existujú tri riešenia. Prvým je dôsledná ochrana hraníc aj za spolupráce armád členských štátov Európskej únie. Ďalším jea nakoniec pomoc migrantom v krajinách ich pôvodu.Zeman sa v debate dotkol aj témy trestného stíhania premiéra Andreja Babiša. V tejto súvislosti naznačil, že existuje trestné stíhanie na objednávku.K povereniu Babiša zostavením vlády Zeman uviedol, že na to jeho protikandidát Jiří Drahoš nebude mať príležitosť, pretože jeho mandát (Zemanov) trvá až do 8. marca:Portál Novinky.cz tiež pripomenul, že Zeman odpovedal na otázky moderátora Jaromíra Soukupa sám. Jeho protikandidát Jiří Drahoš už vopred avizoval, že sa tejto debaty nezúčastní.