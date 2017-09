Zeman o Trumpovom prejave: Bolo to ako známkovanie žiakov v škole

Český prezident Miloš Zeman reční počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman popísal prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v Organizácii Spojených národov ako známkovanie neposlušných žiakov. Podľa neho by medzinárodné spoločenstvo nemalo byť založené na systéme žiaka a učiteľa. Hlava štátu to povedala českým novinárom v New Yorku.Zeman Trumpov prejav komentoval počas tlačovej besedy na záver svojej pracovnej cesty v USA, kde sa spoločne s ďalšími štátnikmi zúčastňovali na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Trump okrem iného kritizoval štátne zriadenia v Iráne, KĽDR, Sýrii či Venezuele.Zeman tiež pri tejto príležitosti povedal, že ho ruský prezident Vladimir Putin pozval do Soči, informoval český spravodajský server Novinky.cz. Prezidentova plánovaná návšteva Ruska by sa mala uskutočniť v polovici novembra.Zeman v súvislosti s touto návštevou povedal, že o svojej ceste do Ruska sa rozprával s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, s ktorým sa podľa Pražského hradu neplánovane stretol v pondelok v newyorskom sídle OSN.doplnil český prezident.