Zeman odmietol, aby sa ministrom zahraničných vecí stal Miroslav Poche

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Praha 17. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman nie je ochotný zmieriť sa s tým, aby sa sociálny demokrat Miroslav Poche stal ministrom zahraničných vecí vo vznikajúcej vláde ANO a ČSSD s podporou komunistov. Informoval o tom vo štvrtok portál spravodajskej televízie ČT24. Pripomenul, že Poche pred prezidentskými voľbami podporil Zemanovho protikandidáta Jiřího Drahoša.Zeman na tlačovej konferencii v rámci svojej návštevy Moravsko-sliezskeho kraja reagoval na otázku novinárov, či by bol schopný akceptovať meno europoslanca Pocheho na poste ministra zahraničných vecí. Hlava štátu odpovedala stručne:, doplnil spravodajský server Novinky.cz.Poche v rozhovore pre denník Právo potvrdil, že nie je dôvod, prečo by ho Zeman nemal vymenovať za ministra, pokiaľ ho nominuje predseda ČSSD Jan Hamáček.Zeman sa od Hamáčka vo štvrtok dopoludnia v Ostrave dozvedel mená ministrov nominovaných za ČSSD. Aké sú, však neprezradil.povedal prezident.Zeman zároveň odporučil členom ČSSD, aby v nadchádzajúcom vnútrostraníckom referende o vstupe do vlády s ANO hlasovali za. Dodal, že proti vláde so sociálnou demokraciou sa stavajú iba neúspešní politici.Menšinovú vládu s podporou komunistov podporuje aj Poche.