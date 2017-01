Zemanov hovorca: Halík by mal prestať počúvať hlasy z pekla

Na snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 16. januára (TASR) - Hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček reagoval dnes na kritiku teológa a katolíckeho kňaza Tomáša Halíka, že prezident Miloš Zeman si pozvaním pápeža Františka do ČR robí predvolebnú kampaň, pomerne tvrdo. Podľa hovorcu prezidenta by mal Halík prestať počúvať hlasy z pekla.reagoval na Halíkove slová pre spravodajský server Novinky.cz Ovčáček.Halík predtým uviedol, že pápež by nemal prijať pozvanie českého prezidenta na uctenie pamiatky Lidíc. Podľa neho totiž nejde o uctenie pamiatky vypálenej obce Lidice, ktorú v roku 1942 počas druhej svetovej vojny vypálili nemeckí nacisti, ale iba o predvolebnú kampaň.Halík tiež upozornil na morálny nesúlad medzi pápežom a českou hlavou Štátu. Zatiaľ čo pápež František má podľa neho solidárny postoj k obetiam súčasných vojen, prezident Zeman k nim údajne zaujíma populistický postoj.Zeman poslal pozývací list pápežovi Františkovi 10. januára. Chcel si s ním spoločne uctiť pamiatku vypálených Lidíc. Tento rok to bude 75 rokov od tragickej udalosti, doplnili Novinky.cz.